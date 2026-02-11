Pascal Perrineau, politologue et professeur des universités à Sciences Po Paris (Cevipof) est co-auteur, avec Anne Muxel, de l’ouvrage "Inventaire des peurs françaises". Ensemble, ils ont menés une enquête inédite sur les peurs individuelles et collectives des Français, à partir d’un échantillon représentatif de plus de 3 000 personnes.
De quoi les français ont-ils peur ?
