De nouvelles frappes dans le sud de Beyrouth, au Liban, sont visibles depuis un toit au loin, dans les premières heures de la matinée. L’armée israélienne déclare avoir frappé des postes de commandement du Hezbollah lors de "plusieurs vagues de frappes" sur Beyrouth et le sud du Liban, peu après que le Premier ministre Benyamin Nétanyahou a affirmé que Beyrouth devait maîtriser le groupe armé. IMAGES
De nouvelles frappes touchent le sud de Beyrouth, au Liban
