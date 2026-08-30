Gérald Darmanin justifie, lors de sa rentrée politique à Tourcoing (Nord), son soutien à Édouard Philippe pour l'élection présidentielle en estimant qu'il est "la seule personne qui peut gagner", mais aussi "la seule personne qui peut avoir une majorité parlementaire à l'Assemblée". SONORE
Darmanin : Philippe est "la seule personne qui peut avoir une majorité" à l'Assemblée
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