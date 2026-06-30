Le ministre de la Justice Gérald Darmanin est auditionné par une commission spéciale à l'Assemblée sur un projet de loi sur la protection des enfants, qui devrait être enrichi de mesures promises par le gouvernement après le meurtre de la collégienne Lyhanna. IMAGES
Darmanin auditionné à l'Assemblée sur un projet de loi sur la protection des enfants
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