Dans ton compte : Souleman se demande comment préparer sa retraite

information fournie par BoursoBank • 09/07/2026 à 10:41

Faut-il vraiment s'inquiéter de la retraite quand on est jeune ? On a le temps après tout...

Sauf que le futur, ce n'est pas de la science-fiction et la retraite non plus. Auto-entrepreneur, Souleman ne cotise pas au régime général et ouvrir un plan d'épargne retraite dès maintenant pourrait s'avérer utile.

Découvrez le nouvel épisode de la série «Dans ton compte», une série du Huffington Post en partenariat avec BoursoBank