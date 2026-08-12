À la belle saison sur les côtes des Hauts-de-France, agents et bénévoles sensibilisent les touristes au besoin de tranquillité des phoques, une attraction majeure dans certaines stations balnéaires de la région.
Dans les Hauts-de-France, la fragile cohabitation entre phoques et touristes
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