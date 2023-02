information fournie par France 24 • 05/02/2023 à 14:30

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait reconnu que la situation se "compliquait" sur le front et notamment à Bakhmout qu'il avait plus tôt juré de ne pas abandonner et de défendre "aussi longtemps que possible"."Chaque promesse d'armes est vivement saluée par les Ukrainiens pour qui il s'agit d'un besoin vital" rappelle Elena Volochine, envoyée spéciale de France 24 en Ukraine.