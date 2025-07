Dans la Manche, la France peine à endiguer le flux de migrants qui veulent rejoindre l’Angleterre

information fournie par France 24 • 08/07/2025 à 11:37

Depuis le début de l’année, plus de 20 000 migrants ont rejoint l’Angleterre en traversant la Manche, soit une augmentation de 48% par rapport à l’année dernière. La police française, financée en partie par le Royaume-Uni, est chargée de stopper l’immigration illégale et le Royaume-Uni met la pression sur la France pour qu’elle renforce ses mesures. Ce sera au menu des discussions lors du sommet franco-britannique de ce mardi à Londres, en présence d’Emmanuel Macron. Mais les migrants restent déterminés à rejoindre le Royaume-Uni, tandis que les passeurs font toujours preuve de plus d’imagination. Reportage de Pauline Godart et Claire Paccalin dans le Nord de la France.