Dans les champs comme dans les étables et face aux inégalités persistantes dans un univers encore très masculin, des femmes s'engagent pour défendre leur place durement gagnée dans l'agriculture.
Dans l'agriculture, le parcours des combattantes
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