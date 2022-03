D'Alep à Paris, le parcours engagé du photographe Ameer al Halbi

information fournie par France 24 • 11/03/2022 à 13:16

Le 15 mars 2011 débutait en Syrie la révolution. Ameer al Halbi a couvert ce conflit en tant que photographe pendant plusieurs années, avant de quitter Alep et trouver refuge en France. Il y a poursuivi son métier de photographe, animé par le même engagement et la même passion. Il a d'ailleurs été grièvement blessé à Paris fin 2020 alors qu'il couvrait une manifestation. Dans ce portrait à la première personne, il raconte son rapport à la photographie, à la guerre et à l'exil.