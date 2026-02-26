Cuba a dénoncé une tentative d'"infiltration à des fins terroristes" après avoir abattu mercredi au large de l'île quatre occupants d'une vedette immatriculée en Floride, dans un contexte de tensions croissantes avec les Etats-Unis.
Cuba dénonce une tentative d'"infiltration" d'un groupe armé venant des Etats-Unis
