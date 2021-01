Croissance : ce scénario catastrophe à ne pas écarter en 2021...

Ecorama • 25/01/2021 à 14:56

Alors que l'on est déjà en couvre-feu et qu'un possible reconfinement se profile d'ici peu, faut-il commencer à revoir sensiblement à la baisse le scénario de reprise cette année ? L'arrivée des variants ne rend-elle pas caduque l'objectif de 6% du gouvernement ? L'analyse de Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Ecorama du 25 janvier 2021, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com