Des manifestants en soutien à l'Ukraine tiennent des drapeaux et des banderoles alors qu'ils se réunissent à Anchorage, en Alaska, tandis que le président américain Donald Trump mène un sommet à haut risque avec son homologue russe, Vladimir Poutine.
Alaska: des manifestants pro-Ukraine dénoncent l'accueil d'un "criminel de guerre"
