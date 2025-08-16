 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Alaska: des manifestants pro-Ukraine dénoncent l'accueil d'un "criminel de guerre"

16/08/2025

Des manifestants en soutien à l'Ukraine tiennent des drapeaux et des banderoles alors qu'ils se réunissent à Anchorage, en Alaska, tandis que le président américain Donald Trump mène un sommet à haut risque avec son homologue russe, Vladimir Poutine.

Guerre en Ukraine
