Crise sanitaire : E. Macron peut-il encore réformer ?

France 24 • 14/01/2021 à 18:28

Le "retour des jours heureux" promis par Emmanuel Macron attendra. La course contre la montre est en effet engagée entre le virus et ses variants anglais, sud-africains ou autre brésiliens d'une part, et les vaccins d'autre part. D'ici au printemps, plus sûrement à l'automne, la France, comme nombre de pays, va continuer à vivre au rythme déconcertant des confinements, couvre-feux, etc. Difficile, voire impossible de refaire de la politique comme avant, alors que l'élection présidentielle doit se tenir dans seulement 15 mois. Marc Perelman en parle avec ses invités.