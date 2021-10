Crise mondiale de l'énergie : le retour en force du charbon

information fournie par France 24 • 14/10/2021 à 09:00

À l'approche de l'hiver dans l'hémisphère Nord, les prix du gaz ou du pétrole flambent et les pénuries d'électricité se multiplient. De nombreux pays ont de plus en plus de mal à couvrir ses besoins en énergie, une situation qui en pousse certains à privilégier, à nouveau, le charbon, malgré son coût écologique. Par conséquent, après des années de baisse, les émissions de CO2 devraient connaître cette année leur deuxième plus forte progression de l'histoire. Une prévision qui inquiète à moins de trois semaines du sommet de la COP26 à Glasgow sur le climat.