Crise entre l'UE et la Pologne : qu'en pensent les Polonais ?

information fournie par France 24 • 21/10/2021 à 15:04

La crise entre l'UE et la Pologne a été déclenchée par le Tribunal constitutionnel polonais -- proche du parti nationaliste conservateur au pouvoir et saisi par Mateusz Morawiecki --, qui a décrété le 7 octobre certains articles des traités européens incompatibles avec la Constitution nationale. Une décision dénoncée par Bruxelles comme une attaque sans précédent contre la primauté du droit européen et la compétence de la Cour de justice de l'UE, mais aussi comme l'illustration ultime du manque d'indépendance de la justice polonaise à l'égard du gouvernement.