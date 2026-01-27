A la Une de la presse, ce mardi 27 janvier, l’arrivée, hier, du porte-avions américain USS Abraham Lincoln dans le golfe Persique. L’entrée de 15 dissidents russes exilés au Conseil de l’Europe, et des révélations sur les tentatives du Kremlin d’utiliser Interpol pour faire la chasse à ses opposants. La bataille diplomatique entre la Suisse et l’Italie, après le drame de Crans-Montana. Et le «Dry February», le mois de février sans réseaux sociaux.
Crans-Montana, "quand le drame tourne à la bataille diplomatique"
