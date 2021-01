France 24 • 15/01/2021 à 20:02

Pour faire face à l'épidémie, le Premier ministre Jean Castex a annoncé un couvre-feu à 18 heures dans toute la France à partir de samedi et un renforcement des contrôles aux frontières. À ses côtés, Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances a annoncé de nouvelles évolutions dans les aides déjà mises en place pour soutenir les secteurs de l'économie les plus touchés par la crise.