L’équipe de France s’est facilement imposée face à la Suède (3-0) en 16es de la Coupe du monde. La France jouera son 8e de finale face au Paraguay le 4 juillet, jour de la fête nationale aux États-Unis.
Coupe du monde : les Bleus écrasent la Suède et rejoignent le Paraguay
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