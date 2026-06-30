La police sud-africaine arrive sur les lieux à Johannesburg, où des objets brûlent dans la rue et où au moins un homme est blessé lors d’affrontements entre un large groupe de manifestants anti-immigrants et des personnes se trouvant dans un bâtiment à côté de la rue. Ces troubles coïncident avec la date limite non officielle fixée par des groupes anti-immigrants pour le départ des étrangers sans papiers, qui a déjà poussé des milliers d’entre eux à fuir. IMAGES
Af. Sud: Affrontements à Johannesburg lors d’une journée de manifestations anti-immigrants
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro