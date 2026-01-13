Assister à la Coupe du monde 2026 aux États-Unis pourrait devenir un luxe réservé à quelques privilégiés. La FIFA dévoile des tarifs records, avec des billets dont les prix ont presque quadruplé par rapport au Mondial 2022, rendant le rêve de soutenir les Bleus sur place de plus en plus inaccessible.
Coupe du monde 2026 : les billets flambent !
