Le Portugal devait battre la Colombie pour récupérer la première place du groupe K. Mais c’est la Colombie qui était la plus proche de l’emporter. Les deux équipes se sont finalement quittées sur un score nul.
Coupe du monde 2026 : la Colombie termine devant des Portugais décevants
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