information fournie par France 24 • 29/03/2024 à 19:06

À la veille des fêtes de Pâques et de ses traditionnels œufs en chocolat, le prix du cacao flambe sur le marché international. Mardi 26 mars, il a dépassé les 10 000 dollars la tonne, avant de retomber légèrement. Mauvaises récoltes, maladies, spéculation, comment expliquer une telle flambée des cours ? Est-elle durable ? Et à qui profite-t-elle ? Face à l'explosion des prix du cacao et aux contraintes environnementales, comment l'industrie du chocolat s'adapte-t-elle ?