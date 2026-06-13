A partir de lundi des centaines de milliers de lycéens français vont débuter les épreuves du baccalauréat de terminale. Depuis la réforme de 2021, 40 % de la note repose sur le contrôle continu. Résultat : plus de 96 % des candidats en filière générale obtiennent leur diplôme. Alors est-ce vraiment utile de conserver cet examen ? On en parle avec Pierre MATHIOT, professeur des universités en sciences politiques.
Coup d'envoi des épreuves 2026 : le bac, une simple formalité ?
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro