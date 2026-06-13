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Coup d'envoi des épreuves 2026 : le bac, une simple formalité ?

information fournie par France 24 13/06/2026 à 22:29

A partir de lundi des centaines de milliers de lycéens français vont débuter les épreuves du baccalauréat de terminale. Depuis la réforme de 2021, 40 % de la note repose sur le contrôle continu. Résultat : plus de 96 % des candidats en filière générale obtiennent leur diplôme. Alors est-ce vraiment utile de conserver cet examen ? On en parle avec Pierre MATHIOT, professeur des universités en sciences politiques.

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