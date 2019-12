Côte d'Ivoire : la culture du cacao menacée par la déforestation

France 24 • 17/12/2019 à 15:38

Premier producteur au monde de cacao, la Côte d'Ivoire pourrait voir l'or brun se tarir. Sous l'influence des trafiquants de bois, mais aussi des cacaotiers qui défrichent pour planter, le pays connaît en effet l'un des taux de déforestation les plus élevés au monde. Or pour se développer, les cacaoyers ont besoin d'une température stable et d'une forte humidité. Des conditions aujourd'hui menacées. Conscient du problème, ministres, industriels et stars locales tentent de promouvoir l'agroforesterie, bien conscients d'un fait : si la forêt disparaît, le caco disparaîtra aussi.