Côte d'Ivoire : à Grand-Bassam, havre de la création, l'art a le vent en poupe

information fournie par France 24 • 29/10/2021 à 14:22

Ils sont peintres, photographes, designers ou sculpteurs et ils ont choisi de s'établir loin du désordre urbain et des pots d'échappement d'Abidjan, à Grand-Bassam. Située à une heure de la capitale économique du pays, cette ville historique classée au patrimoine de l'Unesco attire de plus en plus de créatifs locaux, en quête d'un mode de vie plus serein et abordable. Alors que le village artisanal autrefois prisé de Grand-Bassam est en voie de disparition, une nouvelle génération d'artistes contemporains se réapproprie ce centre culturel emblématique et lui donne un nouveau souffle.