Le député insoumis Eric Coquerel estime que le coût des dix mesures d'urgence proposées par le syndicat l'Union étudiante pour de meilleures conditions de travail dans les collèges, les lycées et les universités se porterait à hauteur de "10 milliards d'euros" et invite le gouvernement à l'examiner pour apporter des "solutions concrètes".
Coquerel estime à "10 milliards d'euros" le plan d'urgence pour l'éducation
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