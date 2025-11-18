Le commissaire européen au Climat, Wopke Hoekstra, participe à une réunion sur le Net Zéro et la Croissance Propre lors des discussions climatiques de la COP30 à Belem après une première esquisse de compromis. IMAGES
COP30: Hoekstra assiste à une réunion après publication d'une première esquisse de compromis
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro