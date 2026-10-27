La superstar française Kylian Mbappé a présenté "ses excuses" et s'est dit "sincèrement désolé" après avoir fait face à une levée de boucliers et l'annulation de contrats publicitaires en Chine à la suite de la diffusion en ligne d'une vidéo dans laquelle il semble plaisanter à propos de l'ancien dirigeant historique Mao Zedong.
Controverse sur Mao Zedong: Mbappé, "sincèrement désolé", présente ses "excuses"
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