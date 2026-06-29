Dans cette édition spéciale d'Aux 4 coins de l’Europe, Caroline de Camaret embarque les téléspectateurs pour un voyage inédit mettant en avant la créativité et la jeunesse européenne… Car la voix de tous ces jeunes compte !
Concours vidéo européen : Honneur à la jeunesse engagée - débusquer les fausses informations
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