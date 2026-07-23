"La France insoumise ferait mieux de reconnaître (…) que c'est une faute gravissime qui a été commise", estime le candidat Renaissance à la présidentielle Gabriel Attal en marge d'un déplacement en Bretagne, après l'interruption par des militants propalestiniens et LFI du concert de la DJ Barbara Butch à Grenoble, qui a annoncé déposer plusieurs plaintes, notamment pour provocation à la haine et à la violence contre LFI.
Concert de Barbara Butch interrompu: une "faute gravissime" de LFI, estime Attal
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