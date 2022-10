information fournie par France 24 • 14/10/2022 à 19:15

Ce vendredi dans "Vu de Russie", Elena Volochine décrypte comment la propagande russe raconte les frappes massives lancées contre les villes ukrainiennes lundi 10 octobre. Alors que jusqu'à présent, la Russie disait frapper des cibles militaires, elle admet de plus en plus s'attaquer aux infrastructures civiles en Ukraine – et présente cette campagne de frappes comme une "réponse" aux Occidentaux.