Comment l'intelligence artificielle transforme les élections indiennes de 2024

Partout dans le monde, les élections sont devenues un terrain de jeu pour l'essor de l'intelligence artificielle (IA). L'Inde et ses 1,4 milliard d'habitants ne sont pas épargnés. Le pays est en pleine période d'élections générales, alors que New Delhi s’apprête à voter ce weekend. Ces élections sont marquées par des controverses concernant l'utilisation non réglementée de l'IA et des deep fakes. Les partis politiques indiens intègrent de plus en plus l'IA dans leurs campagnes et le secteur est devenu un business de plus de 60 millions de dollars.