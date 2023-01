Colette, une écrivaine, une artiste et une femme libre

information fournie par France 24 • 26/01/2023 à 16:50

Ce 28 janvier marque le 150ème anniversaire de la naissance de l’écrivaine Colette, autrice de plus de 60 livres, première Présidente de l’Académie Goncourt, mais aussi une star du music-hall, une femme libérée et toujours connue et respectée à l’international comme en témoignait récemment le film Colette avec Keira Knightley. Pour raconter les différentes facettes de la vie de Colette, Sonia Patricelli reçoit l'écrivaine Emmanuelle Lambert, autrice de "Sidonie Gabrielle Colette", un portrait littéraire qui témoigne de toute l'admiration qu'elle porte à celle qui était surnommée "la femme la plus libre au monde".