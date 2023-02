Cinéma : "Pour la France", un récit d'intégration tragique

information fournie par France 24 • 08/02/2023 à 15:51

Dans cette émission 100% cinéma, Thomas Baurez revient avec Vincent Roux sur les sorties de la semaine. Ils reçoivent Rachid Hami, réalisateur de "Pour la France". Ce récit bouleversant d'une famille brisée par la mort d'un fils s'inspire de l'histoire du cinéaste né en Algérie. Son frère, Jallal Hami, est mort lors d’un "bahutage" à l’école militaire française de Saint-Cyr. Et aussi : le mélodrame chinois "Le Retour des hirondelles" et la ressortie de "Titanic" en version restaurée, 3D et 4K.