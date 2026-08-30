Une foule se rassemble devant le port de Kyrenia, en République turque de Chypre du Nord (RTCN), après le naufrage d'un ferry transportant 267 personnes. Les opérations de secours mobilisent de très nombreuses embarcations. "Sur les 267 personnes à bord du navire, 237 ont été secourues, sept sont décédées et 23 sont toujours portées disparues", a indiqué le Premier ministre de la RTCN Unal Ustel, en direct sur la chaîne de télévision publique turque TRT. IMAGES
Chypre du Nord: une foule se rassemble au port de Kyrenia après le naufrage d'un ferry
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