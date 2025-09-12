information fournie par France 24 • 12/09/2025 à 21:32

C'est un jugement historique au Brésil: l'ancien président Jair Bolsonaro a été condamné à 27 ans de prison pour tentative de coup d'État. À un an de la présidentielle, la décision fait figure de coup de tonnerre pour ses partisans et se pose désormais la question de l'avenir du bolsonarisme.

Regards croisés de Fanny Lothaire, ancienne correspondante de France 24 au Brésil, et de Christophe Ventura, directeur de recherche à l'IRIS, responsable de l'Amérique latine au "Monde diplomatique", invités d'"Au Coeur de l'Info".