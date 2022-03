Christelle Kwizera, l'entrepreneure qui fait couler l'eau potable au Rwanda

information fournie par France 24 • 28/03/2022 à 14:19

Alors que 90 % des ménages n'ont pas accès à l'eau courante au Rwanda, Christelle Kwizera a mis au point une solution innovante et peu coûteuse. Elle a fondé l’entreprise sociale "Water Access Rwanda", qui permet de collecter, distribuer et purifier l’eau, et qui approvisionne près de 90 000 personnes en eau chaque jour, chez eux ou grâce à des kiosques publics. Un modèle qu'elle espère voir se développer dans d'autres pays du continent.