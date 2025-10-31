Touhfat Mouhtare, écrivaine comorienne, publie "Choses qui arrivent" chez Bayard. Un récit personnel et puissant sur la perte de statut, la vie en clandestinité en France, la peur d’être découverte, mais aussi la résistance par l’amitié et l’écriture. Un témoignage à la première personne qui interroge le droit à la joie, à la dignité et à l’existence.
Choses qui arrivent : Touhfat Mouhtare raconte l’exil, la clandestinité et la force d’écrire
