À l'apogée de la politique de l’enfant unique en Chine, des enfants ont été arrachés à leur famille et placés à l’adoption. Notre reporter Yena Lee a suivi la quête d'une enfant adoptée, désormais adulte, qui veut comprendre son histoire.
Chine : la quête des enfants perdus
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