Cheikh Ibra Fam, chanteur, auteur-compositeur et multi-instrumentiste sénégalais. Il fusionne les influences de l'Afrique de l'Ouest avec différentes sonorités notamment dans son dernier album : "Adouna" et Ray Lema, figure incontournable des musiques du monde, compositeur, pianiste et guitariste congolais, il fait dialoguer depuis plus de cinquante ans, musique classique, jazz, salsa et rumba congolaise. Son nouveau projet: "Passion Congo".
Cheikh I. Fam et Ray Lema : deux générations d'artistes africains
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