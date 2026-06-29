 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Cheikh I. Fam et Ray Lema : deux générations d'artistes africains

information fournie par France 24 29/06/2026 à 16:04

Cheikh Ibra Fam, chanteur, auteur-compositeur et multi-instrumentiste sénégalais. Il fusionne les influences de l'Afrique de l'Ouest avec différentes sonorités notamment dans son dernier album : "Adouna" et Ray Lema, figure incontournable des musiques du monde, compositeur, pianiste et guitariste congolais, il fait dialoguer depuis plus de cinquante ans, musique classique, jazz, salsa et rumba congolaise. Son nouveau projet: "Passion Congo".

Vidéos les + vues

1

Deux tiers de la France en alerte canicule maximale, décrue à l'horizon

information fournie par AFP 26 juin
2

Canicule en France: une augmentation de 20% des interventions pour secours à personnes (Nuñez)

information fournie par AFP Video 28 juin
3

Venezuela: un homme sauvé des décombres par les secouristes espagnols

information fournie par AFP Video 28 juin
4

Venezuela: Des secouristes cherchent des survivants et des corps dans un bâtiment effondré

information fournie par AFP Video 28 juin
5

Le ministre de l'Intérieur arrive sur les lieux du crash d'un avion qui a fait 11 morts

information fournie par AFP Video 28 juin
6

Accident d'avion mortel près de Nancy: "ça fait très mal au cœur," réagit un résident

information fournie par AFP Video 28 juin
7

Moissons précoces, risque de feu: coup de chaud dans les champs

information fournie par AFP Video 28 juin
8

Hollande 2027 : retour vers le futur ?

information fournie par France 24 28 juin
1

Présidentielle en Colombie: victoire sur le fil du candidat pro-Trump

information fournie par AFP 22 juin
1
2

Présidentielle en Colombie : les partisans de la Espriella célèbrent à Bogota

information fournie par AFP Video 22 juin
3

GB : Andy Burnham investi député, étape nécessaire pour devenir Premier ministre

information fournie par AFP Video 22 juin
4

Le Premier ministre d'Albanie Edi Rama reçu par Emmanuel Macron

information fournie par AFP Video 22 juin
2
5

L'Europe frappée par la canicule, records de chaleur absolus en France

information fournie par AFP 22 juin
2
6

Présidentielle : Keiko Fujimori, héritière d'un nom qui divise les Péruviens

information fournie par AFP 24 juin
7

Pourquoi les avis divergent-ils autant sur ce que va faire la Fed d’ici la fin de l’année ?

information fournie par Ecorama 23 juin
2
8

L’Europe va-t-elle subir ou agir ?

information fournie par Boursorama 24 juin
1

Mort d'Edgar Morin, monument centenaire de la vie intellectuelle française

information fournie par AFP 30 mai
3
2

A Madrid, le pape appelle à mettre fin "aux discours qui divisent" la société

information fournie par AFP 06 juin
2
3

QE, l'émission qui augmente votre quotient économique /replay du no 6

information fournie par Boursorama 08 juin
4

Adrien Couret (Aéma Groupe) : “Les Français ne sont pas loin de la moyenne européenne sur la capitalisation des retraites”

information fournie par Ecorama 09 juin
5

SpaceX en Bourse : on y va ou pas ?

information fournie par Ecorama 09 juin
2
6

Recettes fiscales sur les carburants, billets d’avion flexibles et contrôles renforcés des garages

information fournie par BoursoBank Clients 06 juin
7

La crypto décryptée : tout comprendre sur la tokénisation vol. 2

information fournie par Boursorama 10 juin
8

Ebola en RDC: l'accès aérien au foyer de l'épidémie rétabli, baisse des cas suspects

information fournie par AFP 02 juin

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank