A l'Affiche! fait sa rentrée avec une émission spéciale consacrée au festival Rock en Seine, qui s’est tenu pendant trois jours dans le parc de Saint-Cloud, aux portes de Paris.
Chappell Roan, Kneecap, Aurora : les temps forts de Rock en Seine 2025
