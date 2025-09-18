Malgré les blessures de plusieurs cadres de l'équipe et un nouveau statut de champions à assumer, les Parisiens se sont baladés face à l'Atalanta, en ouverture de la Ligue des champions. Alors que les hommes de Luis Enrique défendent pour la première fois un titre qui leur a longtemps échappé, ils font le plein de confiance avant d'affronter le FC Barcelone en Catalogne. Une mentalité saluée par Luis Enrique.
Champions en titre, les Parisiens retrouvent l'Europe avec la manière
