"Ceux qui sont au pouvoir sont des facteurs d'instabilité", affirme Bardella

En déplacement à la Foire de Châlons-en-Champagne, le président du Rassemblement national Jordan Bardella estime que “ceux qui sont au pouvoir sont des facteurs d'instabilité” et ne voit “aucune autre solution que de se tourner vers les Français”, après qu’Emmanuel Macron a déclaré refuser de faire "de la politique fiction" sur une éventuelle nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale après un probable échec du vote de confiance le 8 septembre. SONORE
