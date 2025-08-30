 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
"Ceux qui sont au pouvoir sont des facteurs d'instabilité", affirme Bardella

information fournie par AFP Video 30/08/2025 à 13:28

En déplacement à la Foire de Châlons-en-Champagne, le président du Rassemblement national Jordan Bardella estime que “ceux qui sont au pouvoir sont des facteurs d'instabilité” et ne voit “aucune autre solution que de se tourner vers les Français”, après qu’Emmanuel Macron a déclaré refuser de faire "de la politique fiction" sur une éventuelle nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale après un probable échec du vote de confiance le 8 septembre. SONORE

L'offre BoursoBank