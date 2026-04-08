Le président français Emmanuel Macron qualifie de "très bonne chose" l'annonce d'un cessez-le-feu en Iran et demande qu'il inclue "pleinement" le Liban, au début d'un Conseil de défense à l'Elysée. SONORE
Cessez-le-feu en Iran: Macron salue une "très bonne chose"
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