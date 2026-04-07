Changement de focale sur Marilyn Monroe: cent ans après sa naissance, l'actrice longtemps réduite à sa plastique et ses rôles de blonde ingénue fait désormais figure d'icône féministe, au cœur d'une exposition à Paris.
Rétrospective: Marilyn Monroe, l'icône féministe derrière la star hyper-sexualisée
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