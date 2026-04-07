Des noces se sont tenues en plein milieu de la gare d'Utrecht, aux Pays-Bas, où mariés et invités ont choisi pour l'occasion leurs plus beaux habits... d'occasion.
Aux Pays-Bas, une robe blanche d'occasion pour un mariage durable
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