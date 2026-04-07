Les députés ont largement adopté en première lecture mardi le projet de loi de lutte contre les fraudes sociales et fiscales, dont le gouvernement espère qu'il puisse rapporter rapidement 1,5 milliard d'euros aux finances publiques. IMAGES
L'assemblée approuve largement un texte pour lutter contre les fraudes sociales et fiscales
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