Des hauts plateaux enneigés du Québec à une île déserte reculée de Guinée-Bissau, en passant par les profondeurs des forêts ivoiriennes, nos confrères de France 2 sont allés à la rencontre de ces Français qui ont commencé une nouvelle vie. À des milliers de kilomètres de l'Hexagone, ils réalisent un rêve d'enfance, celui de vivre au plus près de la nature et de s'intégrer à de nouvelles communautés et cultures.
Ces Français qui ont tout quitté pour vivre au bout du monde
