Dans ce numéro de BoursoFocus, Arthur Tondoux, gérant chez ODDO BHF Asset Management et spécialiste de l'allocation d'actifs, fait le point du quatrième trimestre 2025 pour le CEFP, le compte d'épargne financière pilotée de BoursoBank. Il évoque notamment un bilan positif sur tous les profils malgré la contre-performance des obligations européennes, la rupture surprenante de corrélation entre le Bitcoin et les actions qui l'a poussé à la prudence, et sa conviction gagnante sur la Corée avec une diversification vers l'Inde et le yen japonais.
CEFP : le point sur le quatrième trimestre 2025
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro